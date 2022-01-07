«Мне стало тесно»: Андрис Лиепа объяснил, почему ушел из Большого театра

Как отметил артист балета, он осуществил свою мечту и захотел двигаться дальше.

Артист балета Андрис Лиепа объяснил, почему в свое время покинул Большой театр.

Как отметил Андрис Лиепа, иногда ввиду своей молодости он не мог сделать в творчестве все так, как изначально хотел. Однако проходило 3-4 года и он доводил свою роль-мечту, которую хотел осуществить, до реализации.

«Я мечтал станцевать в Большом театре ведущие роли. Я их станцевал. Но… За девять лет службы в Большом я станцевал в «Лебедином» всего семь раз. Когда мне стало тесно в Большом, я пошел в другие театры и стал солистом во многих известных труппах мира». Андрис Лиепа

Напомним, что Андрис Лиепа – из династии артистов балета. Его отец всенародный любимец — народный артист СССР Марис Лиепа, сообщает «АиФ».

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