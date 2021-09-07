«Этот человек абсолютно обманул наши чувства»: Лиепа объяснила, почему не общается с сестрой

Как отметила балерина, ей просто хочется перевернуть эту страницу своей жизни.

Балерина Илзе Лиепа в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему не общается со своей единокровной сестрой Марией.

«Это очень печальная страница моей жизни. Это человек, которого я восприняла с большой любовью в своем сердце. Но этот человек абсолютно обманул все наши чувства. Было большое предательство. Она предала память нашего отца и оскорбила мою маму, которая ее всем сердцем приняла». Илзе Лиепа

Как отметила Илзе Лиепа, ее мать очень многое сделала для Марии.

«Поучаствовала в ее карьере. Она же ее публично оскорбила. В жизни есть такие моменты, когда хочется просто перевернуть страницу. Мне было очень больно, но эту страницу я перевернула. И больше к ней не возвращаюсь», — заметила Илзе Лиепа.

Напомним, что Мария Лиепа — дочь артиста балета Мариса Лиепы от отношений с художницей по костюмам Евгенией Шульц. С этой женщиной звездный артист жил в гражданском браке.

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