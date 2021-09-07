«Мы не готовы были чем-то жертвовать»: Лиепа рассказала, почему развелась с мужем-скрипачом

Балерина Илзе Лиепа в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему развелась со своим первым мужем — скрипачом Сергеем Стадлером.
«Я даже отца не могла позвать на нашу свадьбу, потому они тогда не общались с мамой. Мама же была наше все. Нам приходилось выбирать. Папа так и не познакомился с Сергеем. Мой первый муж — гениальный музыкант, но мы встретились рано. Я тогда еще не понимала, кто такая. Очень хотела танцевать. Я не могла стать только женой, поэтому мы и не смогли сохранить наши отношения».
Как отметила Илзе Лиепа, у гения должна быть жена, которая ему служит.
«Мы не готовы были жертвовать чем-то ради друг друга. В то время было много работы. Я начинала себя осознавать в профессии, поэтому мы и разошлись», — заявила Илзе Лиепа.
Напомним, что Сергей Стадлер — известный дирижер и скрипач. В 1999 году он был удостоен звания народного артиста России.