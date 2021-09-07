«Мы не готовы были чем-то жертвовать»: Лиепа рассказала, почему развелась с мужем-скрипачом

«Я даже отца не могла позвать на нашу свадьбу, потому они тогда не общались с мамой. Мама же была наше все. Нам приходилось выбирать. Папа так и не познакомился с Сергеем. Мой первый муж — гениальный музыкант, но мы встретились рано. Я тогда еще не понимала, кто такая. Очень хотела танцевать. Я не могла стать только женой, поэтому мы и не смогли сохранить наши отношения».

