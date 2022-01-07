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Парад Хюррем: за сердце двойника Халита Эргенча в «Давай поженимся!» приехали бороться сразу несколько хасеки-султан

На шоу «Давай поженимся!» получился «Великолепный век» на новый лад.

Парад Хюррем: за сердце двойника Халита Эргенча в «Давай поженимся!» приехали бороться сразу несколько хасеки-султан
Мерьем Узерли и Халит Эргенч. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"

В течение двух дней на Первом канале в шоу «Давай поженимся!» разворачивалась восточная сказка на новый лад. Женихом стал двойник турецкого актера Халита Эргенча, звезды «Великолепного века».

Мужчина появился в студии в полном облачении султана Сулеймана, и телесвахи Лариса Гузеева и Роза Сябитова не смогли скрыть своего шока – им показалось, что к ним пожаловал если не сам правитель Османской империи, то красавчик-актер из «Великолепного века» точно. Однако жениха зовут Илькер, он из Стамбула и является настоящим двойником Халита Эргенча.

Жених Илькер. Кадр из шоу «Давай поженимся!» / Первый канал

Турецкий сюжет о тайнах султанского гарема раскрутился по полной. Среди невест нашлась настоящая поклонница «Великолепного века», которая перевоплотилась в жену правителя Хюррем-султан.

Более того, на шоу пожаловали сразу несколько фанаток, переодетых в Хасеки. Девушки узнали, что на проекте будет двойник Эргенча и поспешили к нему на свидание. «Вот мы все приехали, и мы все чем-то похожи на Хюррем», — представились девушки.

На шоу пришли несколько переодетых Хюррем-султан. Кадр из шоу «Давай поженимся!» / Первый канал

Финал явно был бы не докручен, если бы не закончился сказкой. Герой выбрал свою Хюррем, и ею оказалась переодетая в жену султана невеста.

Султан Сулейман выбрал свою суженую. Кадр из шоу «Давай поженимся!» / Первый канал

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