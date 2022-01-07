Копия султана Сулеймана: на «Давай поженимся!» пришел двойник Халита Эргенча из «Великолепного века»

Как две капли воды похожий на звезду турецких сериалов жених поразил Ларису Гузееву и Розу Сябитову своим величием.

На шоу «Давай поженимся!» пришел Халит Эргенч, точнее его копия. 37-летний Илькер – официально признанный двойник правителя Османской империи, и в студии он предстал в полном облачении и с восточными дарами.

«Впечатлили! И угощения, и так себя презентовали, и сидите в этом образе!», — впечатлилась телесваха Лариса Гузеева.

«Я когда Илькера увидела, я прям действительно подумала, что тот актер к нам приехал – одно лицо, честное слово!», — поразилась в ответ ее соведущая Роза Сябитова.

Илькер ведет семейный строительный бизнес. Он турок, живет с 2003 года на две страны – Турцию и Россию. А пришел на шоу, чтобы познакомиться с русской невестой с турецким темпераментом и традиционными взглядами на отношения.

Из-за высокой популярности в России сериала «Великолепный век» и целой армии поклонниц Халита Эргенча, который сыграл султана Сулеймана, и на которого как две капли воды похож жених Илькер, ему в Москве ему бывает довольно тяжело. Потому что толпы фанаток турецкой саги буквально не дают ему проходу.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!