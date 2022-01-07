«Не меняю женщин, как рубашку»: Авраам Руссо разоткровенничался о личной жизни

Певец Авраам Руссо в 2021 году вернулся на российскую эстраду после продолжительной паузы в карьере. Музыкант стал желанным гостем на многих шоу, а в новогодние дни появился в статусе звездного свата на «Давай поженимся!».

Сам Руссо по национальности армянин. Он женат на Мореле Руссо уже более 15 лет, воспитывает двоих детей, родившихся в США. В этом Лариса Гузеева нашла повод похвалить певца, когда обсуждала личную жизнь мужчин восточных кровей.

«Вы столько лет живете с одной женщиной, про вас «желтая пресса» не писала ни разу, что вы замешаны в какой-то интрижке, что у вас какие-то шуры-муры с коллегой, что вы очень достойно себя ведете всегда, вы не поддаетесь на провокации.

Мне, например, очень приятно осознавать, что и среди вашего брата есть вот такие красавцы, которые не ведутся», — похвалила Руссо Гузеева.

Музыканту было лестно слушать, как о нем отзывается знаменитая телесваха. Но он признался, что в этом нет ничего выдающегося.

«Для меня брак – это одноразовая акция. Я не меняю женщин, как меняю, скажем, свою рубашку. Поэтому надо беречь этот брак вовеки веков, что бы ни случилось. Сложности у всех есть, не бывает просто, жизнь – это сложная штука, но надо понять, что если я женюсь, значит я должен сохранить верность», — объяснил свои принципы артист.

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