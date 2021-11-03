Назвали Лейлой, а не Михримах? Халит Эргенч стал отцом в третий раз

Актер из турецкого сериала «Великолепный век» вместе с женой Бергюзар Корель выбрал имя для малютки-дочки

3 ноября в семье популярного турецкого актера произошло пополнение. Жена Халита Эргенча, сыгравшего султана Сулеймана в сериале «Великолепный век» подарила своему возлюбленному третьего ребенка — долгожданную дочку.

Супруги заранее рассекретили пол будущего малыша. Бергюзар Корель и ее новорожденная девочка чувствуют себя хорошо. Малышку назвали Лейлой, а не Михримах, как того ожидали поклонники Халита Эргенча. Напомним, что именно это имя было у единственной дочери султана в «Великолепном веке».

Сейчас из близких рядом с красавицей-женой и новорожденной дочкой находится не только Халит Эргенч, но и их сыновья — Али и Хан, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на ряд турецких изданий.

Поговаривают, что третья беременность стала для Бергюзар Корель неожиданной. Только в 2020 году 39-летняя актриса родила сына Хана. Узнав, что снова находится в интересном положении жена Халита Эргенча безусловно обрадовалась. Супруги давно мечтали о дочку и даже заранее выбрали для малышки имя Лейла.

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