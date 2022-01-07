Пока бывшая с Трофимом: экс-муж Ксении Бородиной засветился в объятиях блондинки

Курбан Омаров не теряет времени и строит свою личную жизнь.

В первый день нового года Курбан Омаров, бывший муж Ксении Бородиной, обвинил ее в изменах со своим другом Трофимом (так и не пояснив, это его прозвище или имя). Якобы, будучи в браке, она целый год «ходила налево» под самым его носом.

Сейчас мужчина периодически обращается через соцсети к своему экс-товарищу, разрушившему его семью, требуя вернуть долги.

Сам Омаров не забывает при этом демонстрировать свою личную жизнь. в новой публикации мужчина засветился в объятиях миловидной блондинки. Под красноречивую песню Трофима про измену с «женщиной любимою», блогер тает в руках красотки, взобравшейся сзади него на стол.

Следующий кадр – фотопортрет девушки и смайлик «сердечко». Судя по профилю девушки в Instagram, она косметолог одной из столичных клиник, зовут ее Виолетта Паршина.

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