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Новая пассия Тимати в суперкоротком платье на запах показала пышные объемы в откровенном декольте

Красавица из Украины проводит каникулы в Дубае, неподалеку от рэпера.

Новая пассия Тимати в суперкоротком платье на запах показала пышные объемы в откровенном декольте
Тимати и Саша Дони. Фото: instagram.com/timatiofficial/

Пока Тимати проводит время с маленьким сыном, его новая пассия не теряет времени в ожидании бойфренда. Красавица Саша Дони прилетела в Дубай еще в канун Нового года, здесь же отметила праздник и продолжает наслаждаться отпуском.

Загорелая избранница Тимати не забывает показывать свой отдых и себя любимую подписчикам. На этот раз она запечатлелась на селфи в суперкоротком платье на запах цвета хаки. Откровенное декольте красиво подчеркнуло пышные объемы, на которых сделан акцент при выборе ракурса.

Саша Дони. Фото: instagram.com/sashadony/

Напомним, что Саша Дони появилась в жизни рэпера Тимати летом 2021 года. музыкант расстался с победительницей «Холостяка» Екатериной Сафаровой и вскоре оказался на отдыхе в Миконосе с Сашей Дони, которой 19 лет.

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