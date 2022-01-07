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На курорте миллионеров: сколько стоит отдых Собчак с сыном во французских Альпах

Телеведущая и блогер улетела в Куршевель.

На курорте миллионеров: сколько стоит отдых Собчак с сыном во французских Альпах
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Многие знаменитости в новогодние каникулы выбрали провести время на популярных курортах. Ксения Бородина, например, предпочла лето и море, улетев с дочками на Мальдивы. Телеведущая уже успела пожаловаться – получилось очень дорого даже для нее. Но отказываться не стала.

А вот ее экс-коллега по «Дому-2» Ксения Собчак не переживает за кошелек. Она демонстрирует в микроблоге зимнюю сказку Куршевеля, куда улетела вместе с сыном Платоном Виторганом.

Ксения Собчак отдыхает в Куршевеле с сыном. Фото: nstagram.com/xenia_sobchak/

Известно, что цена за отдых на фешенебельном курорте миллионеров во французских Альпах Ксении Собчак начинается примерно от 60 тысяч рублей за сутки, а перелет любимым у журналистки бизнес-классом стоит четверть миллиона, подсчитала «Комсомольская правда». 

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