«Даже для меня это очень большая сумма»: Ксения Бородина пожаловалась на дорогостоящий отдых на Мальдивах

Многие россияне на январские каникулы предпочли устроить себе отпуск в жарких странах. Звезды не исключение, и кто-то, как Тимати, выбрал Дубай, кто-то Мальдивы. На райский остров, например, улетели Анастасия Волочкова с новым бойфрендом и Ксения Бородина.

Ведущая «Дома-2» собрала чемоданы чуть ли не под бой курантов и уже 1 января села на самолет и улетела в лето. Вместе с собой Бородина взяла двоих дочерей, компанию ей также составили подруги.

Но с первых часов отдых не задался – сначала в самолете ей отказали в пледах, притом что деньги за билеты она заплатила немалые, а потом и сами Мальдивы обошлись ей в копеечку.

«Очень дорого, даже для меня, которая никогда не жалеет на отдых, это очень большая сумма», — пожаловалась девушка на недешевый отдых. – «Отель дороже в три раза, потому что январские каникулы, а в другие дни мы не можем, у нас школа».

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