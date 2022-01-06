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«Играй в салочки, не пытайся убивать»: Панин — о наставлениях Епифанцева перед боем с Пресняковым

Поединок между актером и музыкантом уже состоялся.

«Играй в салочки, не пытайся убивать»: Панин — о наставлениях Епифанцева перед боем с Пресняковым
Алексей Панин. Фото: Globallookpress.com

Актер Алексей Панин рассказал о подробностях боя с музыкантом Никитой Пресняковым, внуком Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

Никита Пресняков
Никита Пресняков. Фото: Globallookpress.com

«Я был на пресс-конференции Джигурды и Кушанашвили, потом позвонил нашему другу Володе Епифанцеву. Говорю ему: «Что мне делать?» Он говорит: «Играй в салочки. Не пытайся убивать, не пытайся ударить, просто бросай. Бросил – ушел».

Алексей Панин

Как отметил Алексей Панин, его основная цель – показать красивый «непрофессиональный» бокс в бою с внуком Аллы Пугачевой. При этом он заметил, что не собирается бить оппонента «как Джигурда Кушанашвили». Он просто хочет бросить соперника и отойти в сторону, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что бой между Алексеем Паниным и Никитой Пресняковым уже состоялся. Видео скоро должно появиться в Сети. Поводом для боя стала словесная перепалка. В частности, Никита Пресняков говорил, что Никита Джигурда слабо дерется. Эти слова задели за живое друга Джигурды Алексея Панина.

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