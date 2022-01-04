Конфликт достиг апогея: Пресняков подрался с Паниным после встречи с Джигурдой

Актер и музыкант выяснили отношения на глазах у всех.

Старший внук Аллы Пугачевой, 30-летний Никита Пресняков, ввязался в конфликт с актером Алексеем Паниным, который закончился дракой. Обе звезды даже не подозревали, что сами выйдут в октагон, когда пришли поддержать своих товарищей на ринге.

Вернувшийся из Испании Панин появился на спарринге Никиты Джигурды и Алексея Шпака, чтобы поддержать звезду трилогии «Любить по-русски». Внук Пугачевой тоже выступил в группе поддержки, но со второй стороны. И в какой-то момент страсти накалились настолько, что охватили даже собравшихся.

Предвкушая зрелищный бой, Панин и Пресняков вступили в словесные баталии. Панин стал подстрекать Преснякова к драке.

«Ты готов со мной выйти? Пойдем выйдем! Если ты готов (балаболить) про Джигурду, пошли со мной! Я к тебе хорошо относился, но ты ведешь себя по- дурацки!», — передает слова актера сайт «7 Дней».

Пресняков принял вызов, подчеркнув, что несколько лет занимался боями без правил. Но окружающие предложили более зрелищный исход конфликта – выйти на ринг. И оба согласились, только Панин настоял на боксерском поединке – в шлеме, капах, с перчатками. Сообщается, что бой уже состоялся, и видео вскоре появится в Сети.

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