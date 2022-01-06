Из гадкого утенка в прекрасного лебедя: Ирина Шейк отмечает 36-летие

В детстве модель не пользовалась популярностью у сверстников.

Икона модной индустрии по версии сайта Models.com Ирина Шейк празднует свой 36-й день рождения. Знаменитость к этому возрасту успела построить успешную модельную карьеру и прославиться романами с самыми красивыми мужчинами мира.

Настоянная фамилия Ирины – Шайхлисламова. Модель родилась в городе Еманжелинске Челябинской области. Ирина рано осталась без отца. В 2000 году шахтер Валерий Шайхлисламов умер от болезни легких.

Еще в детстве Шейк поняла, что обладает необычной для России внешностью. Этому Ирина обязана смешению татарской и русской крови.

К слову, в школьные годы будущая звезда подиумов не пользовалась популярностью у противоположного пола. Ирина не раз говорила, что не любит своих одноклассников. Поскольку ребята смеялись над ее внешностью.

Когда Шейк выросла, ее красоту признали не только сограждане, но и зарубежные бизнесмены и голливудские звезды.

Пять лет Ирина Шейк встречалась с одним из самых известных футболистов Криштиану Роналду. А позже модель стала избранницей актера Брэдли Купера. У пары даже родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер.

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