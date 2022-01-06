Пляски в Майами: Каменских в стрингах под самые ребра повиляла массивными бедрами на пляже

Певица прилетела в отпуск во Флориду и первым делом отправилась на пляж.

Поклонники экс-солистки группы «Потап и Настя» Анастасии Каменских в предвкушении – их любимица улетела в отпуск в Майами, а значит будет много солнца, океана и фото в бикини.

Приземлившись по ту сторону Атлантики, Каменских первым делом отправилась на пляж, и кадры в купальнике не заставили себя долго ждать в Сети. При этом, красотка пошла на модную хитрость: чтобы ноги казались длиннее, Каменских натянула стринги под самые ребра.

Судя по видео, которым поделилась Настя Каменских, настроение после 20-часового перелета у нее самое крутое: она пустилась в пляс, виляя массивными бедрами в бикини, а затем уже отправилась искупаться.

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