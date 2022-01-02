Под свой хит: Каменских в обтягивающем платье задорно отшлепала себя по пышной «как у Ким»

В новогоднюю ночь многие звезды остались дома. И вместе с родными за праздничным столом смотрели «голубые огоньки» с собственным участием.

Украинская поп-дива Настя Каменских поступила точно также. Собравшись с семьей за большим столом, артистка в облегающем наряде, увидев себя на экране, пустилась в пляс под свою песню «Попа как у Ким».

Муж Каменских, рэпер Алексей Потапенко, решил запечатлеть этот момент. Еще бы: жену и там и тут показывают, а здешняя еще и задорно шлепает себя по пышной «как у Ким». Видеокадрами Потап не поскупился поделиться с подписчиками в Instagram.

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