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Где-то вздохнул Нагиев: интимно прикрывая обнаженные прелести одеялом, Рудова сладко понежилась в постели

Актриса, по мнению Дмитрия Нагиева, обладает лучшей грудью в российском кино.

Где-то вздохнул Нагиев: интимно прикрывая обнаженные прелести одеялом, Рудова сладко понежилась в постели
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

Звезда фильма «Свингеры» Наталья Рудова на каникулы осталась дома. Актриса встретила новый год в компании Ольги Бузовой, затем повеселилась с друзьями, побывала в кино на премьере комедии со своим участием – обо всем этом красотка рассказала в Instagram. И заскучала.

Рудова стала чаще выходить в онлайн, и на сей раз показала себя перед сном. Красотка запечатлела себя в спальне на видео, демонстрируя, что она уже в постели.

Перед камерой актриса, грудь которой партнер по фильму Дмитрий Нагиев назвал лучшей в российском кино, появилась в неглиже. Прикрывая обнаженные прелести одеялом, красотка в таинственном полумраке красиво понежилась в кровати.

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