Стало видно трусики: Рудова в тоненьком сарафане показала, как ветер поиграл с ее юбкой

Пока многие звезды наслаждаются теплым морем, жарким солнцем и ласковым морским бризом, Наталья Рудова с ностальгией вспоминает свой прошедший отпуск. В ближайшее время она не может отправиться в лето и пока лишь перебирает фотовоспоминания о нем.

Некоторые кадры Рудова опубликовала в своем Instagram. Девушка в белом легком сарафанчике красиво позирует на фоне обрыва над морем, и ветерок колышет ее волосы и платье.

В какой-то момент игривый порыв приподнимает мини-юбку актрисы, засвечивая то, что должно быть скрыто от глаз посторонних. Но красотку это не смущает – она наслаждается жарким отпуском и не думает ни о чем на этом видео.

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