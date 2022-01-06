«Отжигала не очень трезвая»: Лариса Гузеева при встрече с Шурой сделала признание на всю страну

На Первом канале вышел праздничный выпуск шоу «Давай поженимся!». В нем приняли участие звезды шоу-бизнеса Анастасия Волочкова, певец Шура, танцовщик Тарзан.

Каждый из звездных гостей выступил как группа поддержки для женихов и невесты. Когда появился в студии певец Шура, телесваха Лариса Гузеева не смогла промолчать. Она поведала присутствующим, что с этим музыкантом ее многое связало.

«Саш, я сегодня в гримерке девчонкам говорила, как я отжигала не очень трезвая в 90-е под тебя, обожала! Но ты был такой звездой, что к тебе было не приблизиться. Ты знаешь, я за творческих людей порвусь на кусочки», — призналась телеведущая.

И разоткровенничалась: «Я смотрела какие-то куски, где ты выиграл, я плакала! Саш! Чтобы мне заплакать. Я не знаю, что должно произойти. Ты что-то такое с нами делаешь!».

Шура покраснел, засмущался и признался: «Ее слово – это такое! Это дорогое! Я поплачу».

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