«У самого лучшего Санты»: бывшая пассия Тимати провела ночь с Киркоровым

Участница конкурса красоты «Мисс Россия-2012» Алена Шишкова похвасталась, что провела ночь с Филиппом Киркоровым. Познакомил ее с музыкантом бывший бойфренд Тимати. И теперь девушка частая гостья в доме поп-короля.

Оказалось, что речь идет о новогодней ночи. Шишкова отправилась встречать 2022-й вместе с экс-свекровкой Симоной Юнусовой и своей дочкой Алисой от рэпера Тимати. Веселье удалось на славу – гуляли всю ночь.

Кадры с вечеринки Шишкова показала у себя в Instagram. «Новый год у самого лучшего Санты Филиппа Киркорова», — подписала снимок модель.

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