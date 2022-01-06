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«У самого лучшего Санты»: бывшая пассия Тимати провела ночь с Киркоровым

Модель Алена Шишкова показала фотографию со знаменитым артистом.

«У самого лучшего Санты»: бывшая пассия Тимати провела ночь с Киркоровым
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Участница конкурса красоты «Мисс Россия-2012» Алена Шишкова похвасталась, что провела ночь с Филиппом Киркоровым. Познакомил ее с музыкантом бывший бойфренд Тимати. И теперь девушка частая гостья в доме поп-короля.

Оказалось, что речь идет о новогодней ночи. Шишкова отправилась встречать 2022-й вместе с экс-свекровкой Симоной Юнусовой и своей дочкой Алисой от рэпера Тимати. Веселье удалось на славу – гуляли всю ночь.

Алена Шишкова у Филиппа Киркорова. Фото: instagram.com/missalena.92/

Кадры с вечеринки Шишкова показала у себя в Instagram. «Новый год у самого лучшего Санты Филиппа Киркорова», — подписала снимок модель.

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