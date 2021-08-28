«Это инвестиция»: Алена Шишкова объяснила, почему не въезжает в свою новую квартиру

Как отметила модель, жилье выросло в цене за год уже почти в два раза.

Модель Алена Шишкова в сторис Instagram объяснила, почему не въезжает в свою новую московскую квартиру.

«Она не такая большая, как та, которую снимаю. А та, которую купила – это инвестиция. Она еще строится, и за это время выросла в цене почти в два раза». Алена Шишкова

Также Алена Шишкова вспомнила времена, когда работала моделью в Токио.

«Когда я работала моделью, то длительное время жила в Токио. Кастинги, съемки, модельная квартира. Это было очень давно. Мне в таком ритме очень комфортно. Я уверена, что могла бы жить в Японии среди огромного количества людей, где никто друг друга не замечает», — заявила Алена Шишкова.

Напомним, что в прошлом году Алена Шишкова купила квартиру, которая находится в трех минутах ходьбы от Кутузовского проспекта. Цены на двухкомнатные квартиры, как у Шишковой, без отделки начинались здесь от десяти миллионов рублей. При этом звезда отмечала, что она вся в ожидании от скорого переезда.

Смотрите также: