На фоне Дубая: новая пассия Тимати в платье на запах выставила прелести в нижнем белье наружу

19-летняя красавица Саша Дони отдыхает на курорте с прошлого года.

Многие знаменитости улетели на новогодние каникулы с теплые страны. Новая пассия Тимати, 19-летняя Саша Дони – не звезда, но уже прославилась благодаря связи с рэпером. И многие поклонники музыканта знают и отслеживают, как отдыхает длинноногая блондинка в Дубае.

В Эмираты красотка улетела еще в декабре. И успела сильно загореть. Теперь она много фотографируется на фоне местных достопримечательностей, демонстрируя эстетику женских форм после солнечных ванн.

На новом фото красотка Саша позировала одетой. но и сейчас не удержалась, чтобы не засветить свои прелести. Она запечатлелась на берегу моря в красивом летнем платье на запах, выставив наружу пышное декольте в белом белье.

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