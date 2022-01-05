«Больше не пара»: Анна Калашникова рассталась с бойфрендом, с которым собиралась растить детей

Исполнительница Анна Калашникова и банкир Иван Семенов больше не являются парой. Об этом заявила сама Анна в личном микроблоге.

Телеведущая отметила, что недавно записала песню «Не ври мне в Риме». Слова про прошедшие чувства стали пророческими. Так считает сама Калашникова.

«Видимо, так сложились звезды, что слова моей новой песни оказались пророческими. Я готовила это видео для поздравления с днем рождения, но, к сожалению, получилось к другому поводу. Я начинаю Год Тигра, прощаясь с прошлыми отношениями. Мы с Иваном больше не пара. Говорю спасибо всему хорошему, что между нами было за два года и почти месяц. Отпускаю в космос все плохое», – призналась Анна.

«Надеюсь, в новом году не будет столько слез и разочарования. Я сильная, я справлюсь. Я желаю нам обоим найти свое счастье. Спасибо моей семье, друзьям и моему сыночку, что вы есть у меня. И благодарю своих подписчиков за поддержку. Вместе мы сила», – резюмировала Калашникова.

Напомним, Анна Калашникова вместе с Иваном Семеновым хотели стать родителями. Для этого артистка воспользовалась услугами суррогатной матери.

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