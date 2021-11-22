«Это дорого, особенно в Москве»: Анна Калашникова озвучила стоимость услуг суррогатной матери

Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина потратила целое состояние, но в итоге оказалась в непростой ситуации. Она мечтает снова стать мамой, но считает, что ее обманули.

Анна Калашникова — известная модель и бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина Несколько лет назад произошел скандал. Она собиралась выйти замуж за певца, но он ее бросил, так как узнал, что она родила ребенка не от него. В последние годы Анна скрывала личную жизнь.

В студии передачи «На самом деле» она рассказала, что в 2017 году потеряла дочку, так как беременность была неудачной. После этого Калашникова сильно переживала, что будет сложно забеременеть.

После этой истории она решила прибегнуть к услугам суррогатной матери. Анна увидела, как счастлива Яна Рудковская, которой в прошлом году суррогатная мать родила сына Арсения. Вместе с новым возлюбленным модель подыскала суррогатную мать, с которой заключила договор. Она не подозревала, что женщина в итоге от нее буквально сбежит.

«Эта женщина носит нашего ребенка. К сожалению, мы подписали договор, что это не будет разглашаться, но она не выходит со мной на связь. На определенном сроке, месяц назад, мы начали что-то подозревать. Мой врач, который вел беременность, позвонил и сказал, что нужно сделать тест на материнство, потому что как-то странно начала себя вести суррогатная мама», — объяснила Калашникова.

Блондинка отметила, что заплатила в два раза больше обычной суммы. Только за неразглашение было предложено три миллиона рублей. Также она оплачивала ей съемную квартиру — 60 тысяч рублей в месяц и дополнительные расходы на питание и витамины.

«Мы подписывали договор, что она не имеет права говорить об этом. Три миллиона рублей. Само суррогатное материнство обошлось тоже в три миллиона. Это дорого, особенно в Москве. Я снимала ей квартиру и помогала по питанию — около 100 тысяч рублей в месяц. Я хотела, чтобы она занималась йогой, читала. В Питере дешевле и в Беларуси дешевле», — поделилась героиня.

По словам Анны, суррогатное материнство стоит 1,5–2 млн рублей в Беларуси, а вот в Москве это дороже.

«Я думала, что суррогатная мать не защищена по закону. Вы, подписывая договор, совершенно незащищенная сторона. Обычно, подписывая договор, вам разъяснили бы наверняка права и риски», — добавила психолог Светлана Прель.

В итоге модель узнала, что суррогатная мать носит не ее ребенка. Она заподозрила, что женщина нарушила условия договора и имела близость с мужем, в результате чего забеременела.

Калашникова отметила, что уже заплатила половину обещанной суммы. Она переживает, что суррогатная мать сбежит и с ребенком, и с деньгами. Адвокат пояснил, что по закону, в таких случаях, не всегда заказчики получают ребенка, если роженица хочет его оставить себе.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.