«Нашли суррогатную мать»: Анна Калашникова и ее избранник скоро станут родителями

Для певицы это будет второй ребенок.

Анна Калашникова встречается с банкиром Иваном Семеновым уже больше года. Недавно пара решила стать родителями, вот только вынашивать ребенка 37-летняя звезда боится. Именно поэтому будущие родители прибегли к услугам суррогатной матери.

«Я хочу троих детей. Но из-за того, что несколько лет назад я потеряла ребенка, у меня боязнь того, что плотный график и нервная работа не позволят мне нормально выносить малыша. Поэтому мы нашли суррогатную мать и прошли необходимые процедуры. Сейчас ждем рождения малыша. Процедура дорогая. Мы очень хотим детей и уже подобрали будущему малышу имя», — рассказала «Комсомольской правде» Калашникова.

Артистка отметила, что суррогатной матери они заплатили более миллиона рублей и почти столько же клинике, где проходила процедура. В расходы возлюбленных также входит полное обеспечение суррогатной матери.

Напомним, что у Калашниковой есть шестилетний сын Даня от предыдущих отношений.

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