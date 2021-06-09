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«Мы не общаемся, но если где-то видимся, то здороваемся»: Пашу – о Тимати, ушедшем из Black Star

Как отметил босс лейбла, должно пройти время, чтобы их отношения нормализовались.

«Мы не общаемся, но если где-то видимся, то здороваемся»: Пашу – о Тимати, ушедшем из Black Star
Пашу Курьянов. Фото: Globallookpress.com

Руководитель лейбла Black Star Пашу Курьянов в эфире шоу «Звездный приход» на RU.TV заявил, что у них с ушедшим из компании рэпером Тимати сегодня не такие дружеские отношения, как были раньше.

Тимати
Тимати. Фото: Globallookpress.com

«Мы не общаемся, если где-то видимся, то здороваемся. Нужно время, чтобы нас отпустило. Мы проработали вместе 20 лет».

Пашу Курьянов

Как отметил Пашу Курьянов, первое время они в лейбле очень скучали без Тимати. Потребовалось время, чтобы нормализовать работу компании, после того, как ее покинула важная единица. В итоге мужу певицы Ханны удалось собрать коллектив, перестроить взаимодействие с артистами. Он заметил, что вряд ли они в будущем станут близкими друзьями с Тимати, как это было раньше. Сегодня компания Курьянова работает стабильно, чему он очень рад.

Напомним, что Тимати летом прошлого года неожиданно для многих ушел из Black Star. Он решил заняться собственными проектами, зарегистрировав компанию «Ракета».

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