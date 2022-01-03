«У мамы до сих пор нет своей машины»: Ханна сделала дорогой подарок близкому человеку

Исполнительница Ханна порадовала любимую родительницу дорогим подарком к Новому году.

В одной из последних публикаций личного микроблога артистки появилась свежая фотография, на которой Ханна обнимает свою маму. Примечательно, что на заднем фоне красуется серебристый Lexus с красным бантом.

Эта машина стала подарком для родительницы Ханны от самой певицы.

«Одна из моих главных целей в жизни – это делать своих родных счастливыми. Проснувшись 31 декабря рано утром, я подумала, что у мамы до сих пор нет своей машины, и она не ездит за рулем. Я решила, что это срочно нужно исправить!» – призналась Ханна.

«Благодаря им я та, какой вы меня знаете. И я всем сердцем и душой благодарна им за это! И я буду делать все, чтобы они всегда были максимально счастливы», – заявила артистка.

Напомним, в прошлом году Ханна получила в подарок от мужа Пашу новенький Rolls-Royce.

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