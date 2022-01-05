«Последний этаж, панорамные окна»: Павел Прилучный купил квартиру для сына

Тимофею Прилучному в этом году исполнится девять лет.

Исполнитель главной роли в фильме «Девятаев» Павел Прилучный признался, что столкнулся с проблемами при покупке жилья для старшего ребенка.

Павел Прилучный, несмотря на развод с Агатой Муцениеце, не забывает про их общих детей. Артист часто берет к себе на выходные сына Тимофея и дочку Мию.

А недавно Прилучный решил подарить старшему ребенку квартиру. Однако при покупке недвижимости у знаменитости возникли трудности.

«Мне очень понравилась одна квартира: последний этаж, панорамные окна, высокие потолки, но мне не хватало денег, а брать ипотеку — я не готов, потому что только рассчитался за одну», – заявил Прилучный.

«Решил искать другую квартиру. Прошла неделя, я сижу и думаю: «Почему не получается так, как я хочу? Почему опять сложности? Я же не для себя стараюсь, а для сына!», – рассказал актер для Hello!.

К слову, представитель жилого комплекса предложил уникальное предложение для актера. Прилучному сделали скидку на квартиру. Так Павлу удалось завершить задуманное.

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