«У меня все обязательно будет»: Аделина Сотникова высказалась о своей личной жизни и детях

Как отметила олимпийская чемпионка, в ее ближайших планах – выступить в шоу.

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова в сторис Instagram ответила на вопросы своих подписчиков.

«Задумываетесь о семье? О ребеночке в ближайшее время? Или карьера на первом месте пока?» — спросили подписчики Аделину Сотникову.

«В ближайшее время я выступаю в шоу. У меня все обязательно будет. Всему свое время». Аделина Сотникова

Напомним, что Аделине Сотниковой в прошлом году исполнилось 25 лет. Замужем известная фигуристка пока еще не была.

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