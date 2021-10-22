«Закрываю глаза и восстаю из пепла»: Аделина Сотникова из фигуристки стала певицей

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова не планирует останавливаться на достигнутых высотах и пропадать с радаров. Девушка хочет стать сольной исполнительницей и строить карьеру певицы. Об этом она рассказала Womanhit.

Оказалось, начать карьеру Сотникову вдохновила ее же продюсер Анастасия Ивка. Она же написала первую песню для начинающей звезды. Снять клип на трек — тоже идея Ивки. Продюсером стал известный JanniBiss, который сотрудничает с Cardi B, Offset и многими американскими знаменитостями. Клип снимали и у нас, и в Америке, желая придать изюминку. Главную детскую роль в дебютной работе сыграла Катя Васильева.

На премьеру своего клипа Сотникова пригласила многих знаменитостей, а сама пришла в новом образе. С короткой строгой стрижкой и черном брючном костюме. Сама Аделина заявляет, что такой имидж отражает ее текущее внутреннее состояние — строгость и элегантность.

В песне есть строчка: «Закрываю глаза и восстаю из пепла». Сотникова говорит, что ей периодически приходилось это делать.

«Бывали такие моменты. Жизнь — она же полосатая. Но всегда благодаря поддержке близких я преодолеваю трудности, и мы идем вперед».

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