Все миллионеры вокруг ахнули: Каролина Севастьянова в платье-бюстье красиво показала упругий бюст

Гимнастка отметила Новый год в состоятельнейшем окружении.

Обладательница олимпийского «золота» в художественной гимнастике по групповому многоборью Каролина Севастьянова улетела отмечать Новый год на остров миллионеров Сен-Бартелеми, что в Карибском море.

Компанию длинноногой красотке составила внучка Бориса Ельцина, 19-летняя Мария Юмашева. Девушки новогоднюю ночь провели среди состоятельной публики, и Севастьянова показала, как это было.

Роскошный праздничный стол, великолепный салют над морем и богатая публика – такой была первая ночь в новом году у гимнастки. Красотка для столь важного события принарядилась, выбрав миниатюрный наряд из переливающейся бахромы фасона бюстье. Наверняка миллионеры ахнули при виде упругого декольте Севастьяновой, которое та без стеснения демонстрировала на вечеринке.

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