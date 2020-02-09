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Несовершеннолетняя внучка Ельцина поздравила своего 30-летнего жениха с днем рождения

Мария Юмашева выложила милую фотографию для Федора Смолова в своем Instagram.

Несовершеннолетняя внучка Ельцина поздравила своего 30-летнего жениха с днем рождения
Федор Смолов. Фото: Веленгурин Владимир / Архив "КП"

9 февраля у российского футболиста Федора Смолова важная дата, ему исполняется 30 лет, с чем мы его и поздравляем. Однако куда важнее для спортсмена поздравление другого человека. Мария Юмашева, внучка Бориса Ельцина, также оставила для футболиста кое-что хорошее в своем личном аккаунте Instagram. В закрытом от посторонних сторис семнадцатилетняя девушка выложила трогательную фотографию, Федор и Мария стоят в обнимку на фоне моря, безмерно счастливые и улыбающиеся. Фото подписано максимально лаконично: «happy birthday» со смайликом-сердечком, символизирующим любовь.

Напомним, слухи о романе между футболистом и несовершеннолетней ходят уже давно, а пара даже не пытается ничего скрывать, выкладывая откровенные фото с совместного отдыха. На Карибских островах Федор сделал Марии предложение руки и сердца, но пообещал, что церемония пройдет только после того, как девушке стукнет 18. Однако брат несовершеннолетней внучки Ельцина и PR-агент Смолова эту информацию опровергают.

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Тэги:

день рожденияМария ЮмашеваНовости googleФедор Смоловфутбол
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Несовершеннолетняя внучка Ельцина поздравила своего 30-летнего жениха с днем рождения
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