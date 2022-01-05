Как на конкурсе чтецов: Лиза Галкина выступила со стихотворением перед Дедом Морозом

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, двойняшки Гарри и Лиза, как и многие их сверстники, обожают повеселиться и поиграть. Особенно, когда это большой праздник, с конкурсами, подарками и угощениями.

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На новогоднюю елку Лиза Пришла нарядной, как полагается в праздник. Когда появился Дед Мороз, девочка не стала тушеваться и перехватила инициативу, взяв микрофон и начав декламировать новогодний стих.

У Лизы выступление вышло будто на конкурсе чтецов – девочка прочла лирику очень трогательно и с выражением. За что получила похвалу от зимнего волшебника.

А ее братик Гарри, кстати, тоже удивил Деда. Он не просто прочел стихотворение, а сделал из него настоящий рэп.

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