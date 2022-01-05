Уже готовый артист: семилетний сын Пугачевой и Галкина зачитал рэп для Деда Мороза

В канун Нового года Максим Галкин впервые вышел на сцену в дуэте со своим сыном от Аллы Пугачевой. Гарри Галкину только семь лет, но он уже по праву может называть себя состоявшимся артистом. Потому как дебютом на эстраде его творчество не ограничивается.

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В новогодние праздники Гарри вместе с сестренкой-двойняшкой Лизой стали участниками детской рождественской елки. Игры, конкурсы, угощения, встреча с символом 2022 года Тигром, а также с хозяевами праздника Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой – программа по традиции выдалась насыщенная.

И, разумеется, без подарка никто не остался. Первыми его получили те, кто рассказал Дедушке стихотворение. Гарри Галкин не стушевался, а отважно сымпровизировал, воспроизведя старую добрую классику на новый лад. Он зачитал рэп, сложив его из лирики Тютчева «Чародейкою зимою».

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