На месяц в гипсе: катаясь на снегоходе, Саша Савельева получила серьезную травму

Для многих новогодние каникулы стали поводом для физической активности – горные лыжи, сноуборд, катание на санях, тюбинге и снегоходах. И в это время повышается риск получить травму, поскольку о правилах безопасности люди просто забывают.

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Так, певица Саша Савельева на продолжительные выходные уехала за город с семьей. Здесь артистка с мужем Кириллом Сафоновым, сынишкой Леоном и компанией друзей много веселилась на свежем воздухе. И для полноты ощущений решила покататься на снегоходах. В итоге девушка серьезно травмировалась, о чем рассказала сама в своем микроблоге.

Кадры их травмпункта заставили подписчиков волноваться за Савельеву. Девушка рассказала: «Активный отдых иногда заканчивается так. Упала со снегохода на руку».

Звезда до последнего надеялась, что это у нее простой ушиб, но рентген показал повреждение посерьезнее.

«В итоге трещина. Теперь буду ходить в лангете», — сообщила Савельева.

Исполнительнице наложили гипс на травмированную правую руку на четыре недели, и теперь артистка вынуждена серьезно ограничивать себя в нагрузках.

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