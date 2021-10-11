«Нейрохирург предлагал мне пойти к нему в стажеры»: Кирилл Сафонов — о съемках в «Криминальном докторе», дуэте с Анной Снаткиной и воспитании сына

С 11 сентября на канале НТВ выходит новый сериал «Криминальный доктор» режиссера Александра Карелина. Главную роль нейрохирурга Андрея Смирнова – настоящего профессионала своего дела, посвящающего все свое время работе, играет актер Кирилл Сафонов. Помимо Кирилла, в многосерийном фильме также принимают участие Татьяна Колганова, Игорь Жижикин, Михаил Горевой, Александр Иванов и другие актеры.

Сюрпризом для зрителей станет появления в картине Анны Снаткиной, сыгравшей возлюбленную Андрея – анестезиолога и заместителя главного врача Марину. Любители сериалов помнят Анну и Кирилла еще по многосерийному фильму «Татьянин день», где они сыграли влюбленную пару. Эта картина впервые была показана аудитории в 2007 году.

В интервью Teleprogramma.pro Кирилл Сафонов рассказал о встрече с Анной спустя почти 15 лет, самых тяжелых съемках и секретах воспитания сына Леона.

«Мой герой – тяжелый в общении человек со сложной личной жизнью»

— Кирилл, расскажите, пожалуйста, подробнее о вашем герое Андрее Смирнове…

— У Андрея достаточно скверный характер, поэтому он и остался звездой хирургии в небольшом городе. Когда начинается история, этот персонаж вновь полностью поглощен работой. И зачастую Андрей даже не замечает людей, которые его окружают.

Смирнов сгорает на работе и профессиональные качества ставит выше человеческих. Достаточно тяжелый в общении человек со сложной личной жизнью.

Нет такой границы, после которой он решает ступить на криминальную дорожку. Криминал затягивает Андрея постепенно – да так, что не оставляет герою выбора. Но благодаря этому он проходит очень интересные этапы внутреннего развития. Испытания делают моего героя добрее к людям, и он открывает в себе новые грани, понимая, что человеческое все-таки важнее профессионального.

— Вы с таким воодушевлением говорите о своем герое. Видно, что роль вам по душе…

— Когда интересно выстраивать историю преображения персонажа, понимая, что он меняется и как это делает – в этом и состоит суть профессии. Важно показать момент преломления – каким человек пришел в историю, что с ним произошло, и как эти события повлияли на него.

— Вас консультируют настоящие врачи?

— Обязательно. На съемочной площадке всегда присутствовал нейрохирург Александр из Ростова. Часто мы стереотипно представляем хирурга как доктора-доктора, уже умудренного жизнью. Александр же — молодой, замечательный парень спортивного телосложения.

Саша очень поддерживал нас, и, если бы не он, мы бы запутались во всяческих сценарных перипетиях. Он уделял внимание каждой детали: показывал, как хирурги держат руки, когда у них нет скальпеля и когда он есть, с какой стороны подходить к пациенту. В общем, от элементарных вещей, простых наработок, которые с опытом входят в психофизику врачей, до теории и философии нейрохирургии. В финале съемок Александр даже предлагал мне пойти к нему стажером, сказал: «После съемок буду ждать тебя у себя».

— И как вы отреагировали на такое предложение?

— Это, конечно, лестно. Но я же понимаю, что это шутка. Это очень сложная профессия, требующая огромного объема знаний. Но как говорят, у любого хорошего врача есть свое маленькое кладбище.

«Для меня не важно, что делать, главное – с кем»

— Что было для вас самым сложным в роли Андрея Смирнова?

— Представить себе, что ты врач и не просто врач, а человек, который постоянно имеет дело с человеческой жизнью. И здесь нельзя оперировать понятиями «успех» и «неуспех». Мол, сегодня не получилось, поехали до следующего успеха.

Здесь каждая твоя ошибка – это чья-то беда. Во-первых, нужно принять этот факт, свыкнуться с ним. Потому что для профессиональных врачей это уже должно стать штатной ситуацией. Они это понимают. И мне кажется, что понять, как принять такую ситуацию и жить с ней, — это, конечно, очень сложно.

— В синопсисе говорится, что Андрей по сценарию сначала попадает в СИЗО, а потом внедряется в банду, которая противостоит рейдерскому захвату порта. Первый объект снимался непосредственно на месте?

— Конечно, нет. В любом случае это кино, это правильная работа художников-постановщиков, которые у нас были замечательные и справились со своей задачей полностью

А вот порт настоящий. Честно говоря, я впервые побывал там. И это непередаваемые ощущения. Все сразу же начали писать в Инстаграме: «Мы зашли сегодня в порт, мы стоим, разинув рот» и выкладывать свои фотографии. Я сделал то же самое.

Потому что в детстве, когда ты смотришь мультфильм и слушаешь эту песню, ты даже не представляешь, насколько это все масштабно, какие большие эти краны, и с какой легкостью они переставляют свои грузы, какая там логистика внутри, как все простроено. Это, конечно, круто. Ощущения усилились, учитывая, что я впервые побывал в таком порту.

— Какой съемочный день показался вам наиболее тяжелым?

— Все дни были достаточно сложными. Ведь по сюжету все происходит в экстремальных условиях. Проект снимался очень быстро и только благодаря слаженной работе команды, режиссеру и оператору съемки прошли на одном дыхании. Была достаточно большая выработка.

Вообще, я уже давно понял, что не важно, что делать, а главное – с кем. Режиссер Александр Карелин и оператор Николай Трухин создали на съемочной площадке очень дружескую, но при этом рабочую атмосферу, благодаря чему эти съемки мы преодолели с хорошим настроением. И для меня это действительно очень важно.

— В сериале, наверняка, много экшн-сцен. Что вы можете рассказать о работе каскадеров?

— Когда съемочная группа работает профессионально, а у нас было именно так, у каждого есть своя зона ответственности. И вот когда мы переходим к трюковым сценам, главными на площадке становятся каскадеры и постановщики трюков. Именно они берут на себя ответственность за происходящее на площадке.

В первую очередь это необходимо для того, чтобы не убить производство. В этот момент самостоятельность актера и даже режиссера ограничивается волей постановщика трюковых сцен. Когда люди профессиональные, то все это происходит очень быстро, не задерживая съемочный процесс.

Сейчас премия гильдии каскадеров называется «Альтер-эго». И в принципе оно так и есть. Каскадеры – это альтер-эго артистов, это люди, которые страхуют. У меня очень много друзей из этой сферы, и я привык им доверять. А они доверяют мне — я вхожу в экспертный совет премии гильдии каскадеров, чем очень горжусь.

— А можете все-таки немного рассказать о каких конкретно трюках идет речь?

— Это и драки, и автомобильные трюки, и погони в разрушенных домах. Я выполняю все трюки. которые мне доверяют делать каскадеры. Но нельзя забывать, что во время съемок таких сцен, главные — это они, люди, которые следят за тем, чтобы это было сделано профессионально, красиво и при этом безопасно.

«Хороший ты родитель или нет, дети скажут, когда вырастут»

— Вы играете трудоголика. А сами когда-нибудь полностью растворялись в работе, забывая о личной жизни?

— В этом мы с персонажем чем-то похожи. У меня в работе тоже есть перфекционизм, который где-то помогает, а иногда и мешает. Но со временем и приобретенным опытом я научился находить баланс.

— Это правда, что после рождения сына Леона вы отказывались от многих съемок, чтобы полностью посвящать себя семье?

— Да. Но правда, тогда я не знал, что начнется пандемия и придется уходить в еще больший отпуск.

— Не жалеете об этом?

— Абсолютно не жалею. Мне кажется, что это замечательное время с женой и сыном, которое дало нам правильное направление на дальнейшее.

— Как быть хорошим родителем?

— Я не знаю. Я стараюсь быть им. Хороший ты родитель или нет, дети скажут, когда вырастут. А может, и не скажут. Вообще, я стараюсь передать то, что мне дала мать и недодал отец. Я исхожу из этого.

— Ваш дуэт с Анной Снаткиной, сыгравшей вашу возлюбленную по сюжету «Криминального доктора» полюбился зрителям еще около 15 лет назад, когда по телевидению с успехом шел сериал «Татьянин день». Какие эмоции испытали, когда увидели Анну на съемочной площадке спустя такой отрезок жизни?

— Первое время было непривычно. Аня выглядит замечательно, и казалось, что не прошло столько лет. И мы вновь оказались там же, где и были когда-то.

Говорят, что нельзя войти в одну реку дважды, но я ждал этой встречи. И переживал, как все пройдет. Но в итоге я увидел на площадке своего родного человека, замечательную актрису. Так что все переживания о том, что прошло столько лет, а мы снова на площадке, были напрасны.

Смотрите сериал «Криминальный доктор» на канале НТВ с 11 октября!

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