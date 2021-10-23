Оверсайз и силуэтный крой: Саша Савельева поддержала тренд на образ в тотально черном стиле

Жена актера Кирилла Сафонова – Саша Савельева – похвасталась модным образом в стиле «тотал блэк». Снимки с бэкстейджа последней фотосессии знаменитости можно найти на ее личной странице в Instagram.

Савельева облачилась в черный массивный пиджак, под него артистка надела атласное платье длины миди. Певица скомбинировала приталенный фасон с мешковатым кроем. Таким образом лук получился контрастным: брутальность и женственность в одном флаконе.

Блондинка дополнила образ очками с узкой оправой и массивной золотой цепью. Также Савельева использовала кожаную сумку Jacquemus и босоножки на каблуке-рюмке в цвет основного наряда.

Отметим, не только Саша Савельева обожает тотально черный образ. Ранее подобными луками хвастались телеведущие Алена Водонаева и Татьяна Веденеева.

«Роскошная, как всегда», – отметили поклонники Савельевой.

Напомним, ранее Саша Савельева поделилась личными лайфхаками по здоровому пользованию социальными сетями. Артистка поставила временное ограничение на Instagram, а также отписалась от всех негативных аккаунтов.

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