«Не мучай другого человека»: Потап впервые объяснил, почему бросил жену ради Каменских

По словам музыканта, у него сердце разбивалось в момент расставания с Ириной Горовой.

Музыкант Потап признался, что долго не решался объявить своей предыдущей жене Ирине Горовой, что полюбил свою коллегу певицу Настю Каменских. Однако настал такой день, когда он перестал скрывать от некогда любимой супруги свои измены.

«Не мучай другого человека. Ну, приди, скажи, что у нас не получается. Для меня это было очень сложно, было очень больно. Тогда сердце разбивалось». Потап

Как отметил Потап, у него хватило сил объясниться с женой. «Сейчас я смотрю и понимаю, что я все сделал правильно. Я очень счастливый человек. Я послушал свое сердце», — заметил Потап.

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Напомним, что Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу в 2019 году. С бывшей женой музыкант поддерживает отношения. У них общий сын Андрей, который, кстати, подружился с Настей Каменских. А вот Горовая с певицей не общается, сообщает канал «1+1».

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