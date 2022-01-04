У Нагиева глаз задергается: Рудова упаковала объемистую грудь в крошечный лиф с узелком спереди

После того, как Дмитрий Нагиев снялся с актрисой Натальей Рудовой в пикантных сценах комедии «Свингеры», он назвал блондинку обладательницей лучшей груди российского кино. И поклонники хлынули в аккаунт красотки, чтобы удостовериться.

А Рудова не смущается – ей льстит такое звание от секс-символа Нагиева. И на этот раз красотка предъявила красивый бюст, который после праздничных застрой даже стал объемистей, в крошечном лифе с узелком спереди.

От такого зрелища у экранного мужа Рудовой явно глаз задергается, ведь здесь есть на что посмотреть. Между тем, красотка собралась снова салиться на диету – она считает, что поправилась.

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