Не как у всех: пока Гарри и Лиза отдыхают, внучка Пугачевой уже спешит в школу

Первый учебный день у Клавы Земцовой в новом году состоялся 3 января.

Старшая дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте встретила Новый год в России у бабушки Аллы Пугачевой с двойняшками Лизой и Гарри. Вместе с ней из Нью-Йорка прилетели муж Михаил Земцов и дочка Клава. Но новогодние каникулы быстро закончились – в американской школе уже начался учебный год.

Собрав чемоданы, Орбакайте с семьей поспешила вернуться домой, за океан. И показала, как проводила дочурку на первые в новом году уроки.

У Клавы Земцовой в нью-йоркской школе все не как у всех, по меркам российских школьников. Например, девочка гостила у бабушки Аллы в деревне и вместе с ней провожала Лизу и Гарри первого сентября во второй класс, но сама при этом на уроки не спешила – учебный год у нее начался в Америке намного позже.

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