По последним трендам: Татьяна Навка для монохромного образа выбрала дико популярный цвет этой зимы

Фигуристка прогулялась в пальто поверх трикотажного костюма однотонного цвета, не забыв подобрать обувь в таком же оттенке.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка всегда старается выглядеть безупречно, даже в повседневности. И с нее смело можно брать пример, вдохновляться и ориентироваться в трендах – то, что на фигуристке, однозначно является модным и актуальным.

На этот раз звезда льда показала свой очередной образ для выхода в люди. Татьяна предпочла модный образ в стиле монохром и отдала предпочтение изумрудному цвету. Этот оттенок в нынешнем сезоне – на пике популярности. Об этом предупреждали и Эвелина Хромченко, и Александр Васильев на «Модном приговоре».

Татьяна Навка выбрала трикотажный костюм, который, к слову, полюбился многим звездам, поверх него – пальто точно такого же цвета. Завершить тотально зеленый аутфит ей помогла обувь в тон. Навка покрасовалась перед камерой и показала себя в микроблоге.

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