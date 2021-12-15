Татьяна Навка: «У моих дочек сильный характер»

В декабре Татьяна Навка готовит новогодние подарки не только семье. У знаменитой фигуристки — премьера ледового спектакля «Лебединое озеро». «Телепрограмма» поговорила с олимпийской чемпионкой о празднике в семье и на льду.

— Татьяна, что попросила у Деда Мороза ваша младшая дочь?

— Моя Надя, слава богу, немного хочет. Ей достаточно кукол LOL и еще каких-нибудь игрушек. Несмотря на то, что дочь уже ходит в школу, игрушки ей по-прежнему важны, чему я несказанно рада. Детство должно быть детством, повзрослеть она успеет всегда.

— Как будете отмечать Новый год?

— Новый год — один из моих любимых праздников. Елку мы нарядили в ноябре. Почему так рано? Потому что, боюсь, больше времени не будет. А убираем ее как можно позже — мне хочется, чтобы елка дома стояла как можно дольше. У нас 31 декабря спектакль, зато 1 января — всегда выходной, который я полностью посвящаю семье.

Никакие мероприятия и светские рауты не заменят куранты, обращение президента по телевизору, шампанское, оливье и салют. Обожаю, когда все собираются за большим столом, говорят тосты, поют песни и дарят подарки. Традиция не оригинальная, но от этого ничуть не менее любимая и важная для меня.

«Переодеваюсь за 40 секунд»

— По традиции в конце года у вас премьера — в этот раз балета на льду «Лебединое озеро». В чем особенности проведения новогоднего шоу сейчас, когда коронавирус мы еще не победили?

— У меня в команде и в семье все с прививками. Вспоминать о том, как я болела коронавирусом, мне не хотелось бы — все это было крайне неприятно и страшно. Эти же эмоции испытываешь, когда читаешь печальные новости, статистику о жертвах ковида. К счастью, сегодня все большее количество людей выбирают вакцинацию.

Ковид ведь особенно опасен как раз из-за людей, живущих по принципу «все привились, а значит, мне уже и не надо». Конечно, вместе с пандемией из нашей жизни ушла стабильность. Мы учимся жить в состоянии повышенной тревожности и неопределенности, когда от выхода на лед нас отделяет еще и тест на коронавирус.

Готова заверить, что на наших спектаклях будут соблюдаться все действующие требования Роспотребнадзора. Здоровье гостей и фигуристов для нас в приоритете. В общем, приходите! Не зря же говорят, что положительные эмоции — лучшая профилактика от всех болезней.

— Почему «Лебединое озеро»? Хотите новыми формами привлечь аудиторию к классике? Правильно я понимаю?

— Не совсем так. Мы не ставим цели конкурировать с балетом. В этом прелесть спектакля на льду. Это гибкий формат, заимствующий и переосмысливающий лучшее из других жанров. Мы можем апеллировать сразу к нескольким аудиториям одновременно, выходить за рамки традиционных либретто: по-настоящему летать, перевоплощаться, исчезать и так далее.

И добиваемся мы этого не только за счет своей физической подготовки, но и благодаря технологиям, cветовым решениям, сценографии, костюмам. Так получается сказка наяву. Мои шоу рассчитаны на зрителя с любым уровнем подготовки.

— У вас впечатляющие костюмы — камни, кружева, ручная работа…

— Создание костюмов — это отдельная вселенная. Нюансов достаточно. Например, многие образы делаются из более тяжелых тканей, чтобы придать дополнительную плавность движениям фигуристов. Специально костюмы никто не взвешивал, но по ощущениям — не меньше нескольких килограммов. Прибавляют веса полетные пояса, ремни и всевозможные приборы. В шоу около 80 костюмов, работа над ними продолжалась два года. Мне кажется, что люди, придя на «Лебединое озеро», окажутся в атмосфере Большого театра или театра Ла Скала. Все наряды дорогие в производстве, сложные технологически — они адаптированы для фигурного катания, прыжков и полетов.

— Как быстро вы переодеваетесь во время спектакля?

— 40 секунд переодевания с коньками.

— Ваш партнер на льду во всех постановках — Петр Чернышев. Почему именно он? Говорят, он очень похудел за время репетиций.

— В танцах на льду роль партнера невероятно велика, он должен быть стабильной основой, техническим лидером. Девушка должна чувствовать себя за ним как за каменной стеной во всех смыслах слова. Петр творческий человек, безумно преданный. С ним очень легко в работе. И он настоящий друг. За весом Петра не слежу, в данном случае мой вес для него куда важнее.

«У меня украли все вещи»

— Насколько сложная роль в спектакле у вашей младшей дочери? Надя катается все 20 спектаклей? Как ребенок относится к этим выступлениям?

— Надя предстанет в роли маленькой Одетты. Роль небольшая, я не нагружаю зрителей своими детьми. Но выступать на двух шоу в день — слишком сильная нагрузка для первоклассницы. Мы готовим еще одну девочку для второго состава. Я не гонюсь за какими-то рекордами, для меня самое главное — это психика дочери, хотя выступать Наде очень нравится.

Дочь сама знает, когда у нее репетиция; следит за тем, во сколько ей выходить на лед; с удовольствием зашнуровывает коньки и даже подсказывает костюмерам, как застегивать костюм. Надя охотно вникает во все процессы, чувствует себя полноценным членом команды. Можно сказать, что ради наших спектаклей она и пришла в фигурное катание. У нее природный артистизм и трудолюбие, смотрю на нее и узнаю себя маленькую.

— Недавно Надю засудили на соревнованиях по фигурному катанию. Баллы снизили из-за платья и музыки. Платье — копия платья олимпийской чемпионки Алины Загитовой, а музыка из вашего нового шоу. Поменяете после этого программу?

— Надя действительно исполняла «Лебединое озеро» в костюме Алины. На вопрос, почему за артистизм такие низкие оценки (за технику были еще более-менее нормальные), судьи ответили, что им не понравилась музыка, так как это реклама шоу Татьяны Навки, а костюм Наде не идет. Надя — фанатка Алины Загитовой, которая именно в этом платье выиграла Олимпиаду. Причем до этого дочь уже выходила на соревнования в копии моего костюма Кармен, но тогда никаких вопросов не было. В общем, субъективный у нас вид спорта.

Я была за то, чтобы продолжать выступать в этом образе. Но тренер Нади приняла решение поменять музыку и наряд. Я в это не вмешиваюсь: есть мама, а есть тренер. Когда я дома пытаюсь Наде что-то подсказать — например, что ручку нужно повыше держать, дочь говорит: «Мама, мне тренер сказала делать вот так. Не вмешивайся в мой рабочий процесс». Возвращаясь к теме костюма, я уверена, что Надя вырастет, снова выйдет в этом платье и выиграет.

— Как вы объясняете Наде подобные ситуации, разговариваете на эти темы?

— Все проблемы надо прорабатывать. Я объясняю Наде, что нужно быть на голову выше. Именно это я имею в виду, когда говорю, что спорт воспитывает характер с детства. Любой фигурист сталкивался с несправедливым судейством, просто особенно больно видеть, когда засуживают твоего семилетнего ребенка, который вложил столько труда в выступление.

Я сама прошла через многое. Например, однажды меня как одну из лучших фигуристок секции выбрали для поездки на соревнования в Москву. За два дня до отъезда в раздевалке у меня украли коньки и все вещи. Но мир не без добрых людей. Мой бывший тренер застал меня в отчаянии и успокоил: «Таня, не плачь, все будет хорошо!» Он нашел для меня коньки, и в итоге меня не просто взяли в Москву, но еще и одну из всей группы оставили там.

— За Надю публично заступились сестры: и Саша Жулина, и Лиза Пескова. Девочки общаются? Есть у вас семейный чат в социальных сетях, какие вопросы вы там обычно обсуждаете?

— Общего чата нет, но все друг с другом всегда на связи. Самое главное — это любовь. Она все скрепляет и всех объединяет.

— У Нади есть уже серьезные цели в фигурном катании? Может, стать, как мама, олимпийской чемпионкой?

— У дочери есть занятия музыкой, китайским, английским — это ее работа. Но фигурное катание пока фаворит. Надя наслаждается им, и это самое главное. Занимается в группе, ездит на сборы. Я даю ей возможность себя реализовать. В свое время такую возможность мне дали мои родители, за что я им безмерно благодарна. Стать профессиональной спортсменкой у нее вполне может получиться. Надя безумно артистичная, харизматичная, гибкая, и характер у нее сильный.

Она любит быть лидером. Все данные для того, чтобы стать настоящей фигуристкой, есть. Хочу ли я этого? Не знаю. Если бы она всерьез задалась целью стать олимпийской чемпионкой, я бы ее поддержала. Обязательно нужно верить в детей, давать им возможность себя проявить. На самом деле дети куда выносливее, чем кажутся. Это я по себе знаю. Помню, как вставала в 5.30 утра, чтобы успеть на шестичасовой автобус. Мне тогда было 10 лет, и ехала я через весь город на тренировку. Уставала, но быстро восстанавливалась и шла дальше к цели. И сейчас, глядя на Надюшу, я узнаю в ней себя.

Бужу ее рано утром, а она куксится, не хочет вставать… Но открывает глаза и говорит: «Мне надо идти». То есть человек с детства воспитан с чувством ответственности. И я уверена, что эта привычка будет с ней всю жизнь, чем бы она ни занималась. Конечно, родителям психологически непросто. С одной стороны, наблюдать, как дети пашут, — это гордость, а с другой — иногда просто невыносимо видеть эти муки. Только став матерью, я поняла, через что прошли мои родители вместе со мной.

«Я поддержала дочь финансово»

— Ваша старшая дочь Саша уже совсем взрослая. Она занята учебой?

— Саше 21 год, она учится на четвертом курсе в МГИМО, на факультете МЭО (международные экономические отношения), и совсем недавно открыла свой бизнес. Дочь сама разработала концепцию и идею проекта. Мы арендовали точку в «Депо» (популярный столичный фуд-молл. — Авт.) — корнер с вьетнамской кухней «Bô». Фокус в нем сделан на Bubble Tea (чай с полезными добавками. — Авт.) — это очень популярный за границей напиток, о котором в нашей стране пока мало кто знает. Конечно же, на начальном этапе я поддержала Сашу финансово. Как только проект выйдет на самоокупаемость, то все мои инвестиции в проект Саша мне возместит — как настоящий предприниматель.

Саша пока живет с нами, но она очень самостоятельная и независимая, так что у меня нет никаких сомнений, что и вдали от родителей она прекрасно справится с хозяйством и другими домашними делами. Другое дело, что я, конечно, буду по ней скучать, она ведь мне не просто дочь, но и подруга.

— По каким вопросам теперь уже вы советуетесь с дочерью?

— Мы обсуждаем любые темы — от одежды до любви. Я чаще всего советуюсь с Сашей по поводу всяких гаджетов и новых слов. Именно Саша в свое время открыла для меня Инстаграм. Большой плюс от общения с детьми — возможность оставаться в тренде, узнавать, куда движется прогресс, как развивается язык и т. д.

— Как в пандемию изменилось ваше времяпровождение с семьей?

— Во время пандемии, периодов самоизоляции вся семья была в сборе. Муж возвращался с работы домой раньше обычного. Мы вместе с детьми готовили, гуляли, смотрели фильмы, читали. Это время, которое еще больше объединило нашу семью. Мне кажется, что для многих этот период стал проверкой на прочность отношений: были семьи, где благодаря внешним сложностям люди сплотились, а были и те, в которых пандемия вскрыла проблемы.

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