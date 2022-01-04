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Все ушло в грудь: Рудова в откровенном лифе на завязках показала свою фигуру после новогодних застолий

Красавица уверена, что перебрала с едой, и собирается садиться на диету.

Все ушло в грудь: Рудова в откровенном лифе на завязках показала свою фигуру после новогодних застолий
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

В Новый год многие звезды точно так же, как простые жители нашей страны, позволили себя много съестного, наготовив массу аппетитных блюд. Актриса Наталья Рудова встречала 2022-й в компании Ольги Бузовой и тоже позаботилась об изобилии провианта на столе.

И после застолий Рудова решила взглянуть на свою фигуру. Она надела откровенный лиф с завязкой на груди и юбочку, предстала перед зеркалом и показалась своим фолловерам в Instagram.

Судя по тому, как увеличилось ее декольте, все лишнее после застолий ушло в грудь. Хотя сама красотка настаивает, что объелась настолько и теперь будет садиться на диету. Хотя всю осень 2021 года она активно худела и достигла немалых успехов.

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