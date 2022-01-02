В новый год со старыми объемами: Бузова вышла на сцену с округлившимся животом, который уже не смогла скрыть

Певица не раз признавалась, что поправилась.

Новый год Ольга Бузова встречала не одна, а с подругой Натальей Рудовой. После застолья и дискотеки поющая телеведущая поспешила домой, ведь в первый день наступившего 2022 года у нее – первый концерт.

На сцену Бузова вышла в мерцающем серебристыми пайетками наряде. Акцентом на талии стал массивный ремень, но скрыть объемистый живот он не помог – певица уже не смогла его втягивать.

А виной всему не столько изобильный новогодний стол, сколько прошлогодние «грехи» в виде драников, колбаски, горячих бутербродов на ночь – Бузова не раз подчеркивала, что набрала лишнего.

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