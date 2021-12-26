«Там уже миллионы улетели»: Николай Басков рассказал о своем доме, который строит шесть лет

Певец Николай Басков уже шесть лет строит особняк площадью две тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
«Натуральный блондин» пожелал, чтобы в его доме из экологичных материалов были огромные окна в пол, спа-комплекс с турецкой и русской баней, сауной и бассейном.
«Ну как вы думаете, что я там построю? Там итак уже миллионы улетели. Главное — достроить».
Напомним, что «Золотой голос России» — один из самых известных и высокооплачиваемых музыкантов страны. При этом он до сих пор не женат.
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