«Там уже миллионы улетели»: Николай Басков рассказал о своем доме, который строит шесть лет

Музыкант заявил, что для него главное уже достроить особняк.

Певец Николай Басков уже шесть лет строит особняк площадью две тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Натуральный блондин» пожелал, чтобы в его доме из экологичных материалов были огромные окна в пол, спа-комплекс с турецкой и русской баней, сауной и бассейном.

«Ну как вы думаете, что я там построю? Там итак уже миллионы улетели. Главное — достроить». Николай Басков

Напомним, что «Золотой голос России» — один из самых известных и высокооплачиваемых музыкантов страны. При этом он до сих пор не женат.

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