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«Там уже миллионы улетели»: Николай Басков рассказал о своем доме, который строит шесть лет

Музыкант заявил, что для него главное уже достроить особняк.

«Там уже миллионы улетели»: Николай Басков рассказал о своем доме, который строит шесть лет
Николай Басков. Фото: Globallookpress.com

Певец Николай Басков уже шесть лет строит особняк площадью две тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Дом Николая Баскова
Дом Николая Баскова. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Натуральный блондин» пожелал, чтобы в его доме из экологичных материалов были огромные окна в пол, спа-комплекс с турецкой и русской баней, сауной и бассейном.

«Ну как вы думаете, что я там построю? Там итак уже миллионы улетели. Главное — достроить».

Николай Басков

Напомним, что «Золотой голос России» — один из самых известных и высокооплачиваемых музыкантов страны. При этом он до сих пор не женат.

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