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А Лиза с фотоаппаратом? 72-летний Боярский в шапке вместо любимой шляпы разобнимался с внучком

Компанию семейству на прогулке по лесу составил и Максим Матвеев.

А Лиза с фотоаппаратом? 72-летний Боярский в шапке вместо любимой шляпы разобнимался с внучком
Михаил Боярский с дочкой Елизаветой. Фото: Globallookpress.com

Елизавет Боярская отпраздновала Новый год в компании самых близких. Первые три дня актриса театра и кино не позволяла себе брать в руки смартфон, включать телевизор или «сидеть» часами в Интернете. Дочка Михаила Боярского любовалась зимними пейзажами в лесу, морозилась на свежем воздухе и ныряла в сугробы.

В своем микроблоге Елизавета с опозданием делилась январскими кадрами. Так, актриса показала свою снежную прогулку с мужем Максимом Матвеевым. Запечатлела богатый новогодний стол и «доедалки» 1 января.

А также поделилась свежими снимками с отцом. 72-летний Михаил Боярский в шапочке вместо любимой шляпы разобнимался с внучком. Рядом с ними позировал и довольный зять актера. Автором фото, судя по всему, выступила красавица-жена Максима Матвеева.

Семья Елизаветы Боярской
Максим Матвеев с тестем Михаилом Боярским и сыном Андреем. Фото: Instagram.com/lizavetabo

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