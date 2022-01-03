А Лиза с фотоаппаратом? 72-летний Боярский в шапке вместо любимой шляпы разобнимался с внучком

Компанию семейству на прогулке по лесу составил и Максим Матвеев.

Елизавет Боярская отпраздновала Новый год в компании самых близких. Первые три дня актриса театра и кино не позволяла себе брать в руки смартфон, включать телевизор или «сидеть» часами в Интернете. Дочка Михаила Боярского любовалась зимними пейзажами в лесу, морозилась на свежем воздухе и ныряла в сугробы.

В своем микроблоге Елизавета с опозданием делилась январскими кадрами. Так, актриса показала свою снежную прогулку с мужем Максимом Матвеевым. Запечатлела богатый новогодний стол и «доедалки» 1 января.

А также поделилась свежими снимками с отцом. 72-летний Михаил Боярский в шапочке вместо любимой шляпы разобнимался с внучком. Рядом с ними позировал и довольный зять актера. Автором фото, судя по всему, выступила красавица-жена Максима Матвеева.

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