Твое лицо после новогодней ночи! Боярская без макияжа и в богатых мехах скрылась в лесу с Матвеевым

Первые дни январских каникул актриса театра и кино провела без мобильного телефона. Но потом сорвалась... И все ради постов в Instagram.

Елизавета Боярская после «разгульной» сытной новогодней ночи мечтала все три январских дня провести без телевизора, мобильного телефона и Интернета.

Пока россияне доедали оливье, сельдь под шубой и бутерброды с красной икрой, как это делала Лариса Гузеева, дочка Михаила Боярского скрылась в лесу с мужем Максимом Матвеевым.

Выдержав приличный срок без смартфона и других гаджетов, Елизавета все-таки сдалась… И все ради постов в Instagram. Она поделилась отчетными кадрами, показав, как с пользой для здоровья проводит каникулы на свежем воздухе.

В обнимку с мужем Боярская позировала без макияжа. Несмотря на морозец в лесу, актриса казалась уж слишком бледненькой, только щечки едва розовели. Елизавета покрасовалась в богатых мехах и шерстяной шапке, засветив свое естественное личико после новогодней ночи, когда полстраны отсыпалось и приходило в себя.

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