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К пляжу готова: Каролина Севастьянова покрасовалась в вязаном лифе и юбке перед зеркалом

Гимнастка отдыхает на острове Сен-Бартелеми.

К пляжу готова: Каролина Севастьянова покрасовалась в вязаном лифе и юбке перед зеркалом
Каролина Севастьянова. Фото: instagram.com/karolisha.s

27-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова встретила новый, 2022 год на курорте. Красотка улетела с подругой и бойфрендом отдыхать на Карибский остров Сен-Бартелеми и уже успела порадовать подписчиков кадрами с пляжа в бикини в первый день года.

На этот раз красотка на пляж только собралась. Еще не выйдя их номера, Севастьянова покрасовалась перед зеркалом, позируя себе в вязаном пляжном комплекте.

Каролина Севастьянова. Фото: instagram.com/karolisha.s

Сквозь розовый лиф и юбку просвечивает красивый загар гимнастки. Она провела на море неделю до Нового года и собирается отдыхать до конца каникул.

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