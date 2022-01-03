К пляжу готова: Каролина Севастьянова покрасовалась в вязаном лифе и юбке перед зеркалом

27-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова встретила новый, 2022 год на курорте. Красотка улетела с подругой и бойфрендом отдыхать на Карибский остров Сен-Бартелеми и уже успела порадовать подписчиков кадрами с пляжа в бикини в первый день года.

На этот раз красотка на пляж только собралась. Еще не выйдя их номера, Севастьянова покрасовалась перед зеркалом, позируя себе в вязаном пляжном комплекте.

Сквозь розовый лиф и юбку просвечивает красивый загар гимнастки. Она провела на море неделю до Нового года и собирается отдыхать до конца каникул.

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