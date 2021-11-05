Сочный прогиб: гимнастка Севастьянова в бикини-ниточках взбудоражила Сеть откровенным снимком

Красотка отдыхает на Мальдивах и радует фанатов пляжными фото.

Многие звезды решили праздничные ноябрьские деньки провести за пределами страны. Спортсменка и красавица Каролина Севастьянова тоже не стала лишать себя мини-отпуска и улетела на Мальдивы.

Гимнастка радует подписчиков, коих у нее более 600 тысяч, пляжными снимками. И на этот раз она показала свои точеные формы в прогибе. Каролина в бикини-ниточках расположилась на воде, изящно выгнувшись в пояснице и подогнув стройные загорелые ноги с сочными бедрами.

Подписчики пришли в восторг от увиденного и взбудоражились в комментариях:

«Ой ну все!», «Огонь!», «Рождение Венеры», «Богиня», Грация», «Кто-то теряет с годами, а ты настолько же грациозна и божественна как на олимпиаде! Невероятно красиво», «Кто и зачем придумал эти черные тряпки-нитки. Эх», «Безумно красива!», — оценили фолловеры.

Напомним, Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2012 года, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России.

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