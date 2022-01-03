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Позабыв про приличия, Клава Кока в дерзком мини сверкнула трусиками на сцене, когда раздвинула ноги

Певица выступила с шоу-балетом, но все внимание зрителя было приковано к ней.

Позабыв про приличия, Клава Кока в дерзком мини сверкнула трусиками на сцене, когда раздвинула ноги
Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

Клавдия Высокова, наиболее известная как певица Клава Кока, в канун Нового года выпустила с Артуром Пирожковым, он же Александр Ревва, новую песню «Хочешь». Теперь артистка без устали зажигает для соцсетей под незамысловатую, но ритмичную мелодию.

На этот раз красотка Клава вышла на сцену с шоу-балетом. Но все внимание зрителя было приковано к ней. Девушка в суперкороткой юбочке двигалась в такт музыке и когда раздвигала ноги, то всем становилось видно ее трусики.

Кстати, зеркальный пол сцены тоже добавил пикантности. Правда, на кадрах отражения Клавы в нем видно не было.

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